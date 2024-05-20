1400 російських солдатів та 14 танків: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 травня, становлять 1400 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 35 бойових броньованих машин (ББМ). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.05.24 орієнтовно склали:
Зазначається, що загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення складає 493 690 військових.
Раніше ми писали, що вночі 20 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними БПЛА Shahed-136/131 з районів міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ РФ.