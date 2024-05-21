Сил обороны Украины сбили 28 из 29 российских «шахедов»

ПВО Украины сбило 28 из 29 «шахедов». Фото: ВС ВСУ

Сегодня ночью, 21 мая 2024 года, Россия атаковала территорию Украины 29 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131», сообщает Telegram-канал командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.



В результате противовоздушного боя ПВО сбило 28 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.







Напомним, 20 мая российские оккупанты атаковали Украину 29 ударными БПЛА «Shahed-136/131» из районов городов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.