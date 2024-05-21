Сил оборони України збили 28 з 29 російських «шахедів»

ППО України збило 28 із 29 «шахедів». Фото: ПС ЗСУ

Сьогодні вночі, 21 травня 2024 року, Росія атакувала територію України 29 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомляє Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.



В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.







Нагадаємо, 20 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними БПЛА «Shahed-136/131» з районів міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.