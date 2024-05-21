Российские оккупанты разрушили два дома в селе Невское — глава Луганской ОВА

Оккупационные войска РФ продолжают обстреливать село Невское Луганской области. Недавно два дома в населенном пункте были разрушены в результате российских обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Враг не перестает бить по жилой застройке Невского. Вчера разрушения получили еще два дома. В то же время, под огнем россиян находится и логистическое сообщение между деоккупированными селами», — написал он.



По словам Лысогора, россияне из артиллерии и минометов обстреляли Невское, Макеевку, Стельмаховку и Новолюбовку.



Кроме того, армия РФ атаковала на Купянском и Северском направлениях. На первом из них было 13 попыток штурма позиций Сил обороны, в частности, возле Стельмаховки и Новоегоровки. На втором — три атаки.



Также на Лиманском направлении с вертолетов армейской авиации нанесен удар возле Новолюбовки.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 20 мая восемь раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате ударов двое гражданских получили ранения, также есть повреждения.