Російські окупанти зруйнували два будинки в селі Невське — голова Луганської ОВА

Окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати село Невське на Луганщині. Нещодавно два будинки в населеному пункті було зруйновано внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Ворог не перестає бити по житловій забудові Невського. Вчора руйнування зазнали ще два будинки. У той же час під вогнем росіян знаходиться і логістичне сполучення між деокупованими селами», — написав він.



За словами Лисогора, росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Невське, Макіївку, Стельмахівку та Новолюбівку.



Крім того, армія РФ атакувала на Куп'янському та Сіверському напрямках. На першому з них було 13 спроб штурму позицій Сил оборони, зокрема біля Стельмахівки та Новоєгорівки. На другому — три атаки.



Також на Лиманському напрямку з вертольотів армійської авіації завдано удару біля Новолюбівки.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 20 травня вісім разів атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів двоє цивільних отримали поранення, також є пошкодження.