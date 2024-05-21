Интернациональный Легион ГУР проводит зачистку на окраинах Часов Яра — видео

Зачистка на окраинах Часов Яра. Фото: кадр из видео

Бойцы Интернационального Легиона ГУР МО проводят зачистку в окрестностях Часов Яра. Кадры с работой военнослужащих были опубликованы на видео в Telegram.



По данным Генштаба ВСУ на Краматорском направлении с начала суток россияне пять раз предпринимали попытки улучшить тактическое положение. Три атаки отбиты.

Ситуация вокруг Часов Яра. Фото: онлайн карта deepstatemap.live

Боевые действия также продолжаются в 15 км от Часов Яра в районах Клещиевки и Андреевки. Напомним, за минувшие сутки, 20 мая, ВС РФ восемь раз атаковали населенные пункты Донецкой области.