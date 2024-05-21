Міжнародний Легіон ГУР проводить зачистку на околицях Часового Яру — відео

Зачистка на околицях Часового Яру. Фото: кадр із відео

Бійці Міжнародного Легіону ГУР МО проводять зачистку на околицях Часового Яру. Відео з роботою військовослужбовців опубліковане в Telegram.



За даними Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку з початку доби росіяни п'ять разів намагалися покращити тактичне положення. Три атаки було відбито.

Ситуація навколо Часового Яру. Фото: онлайн карта deepstatemap.live

Бойові дії також тривають за 15 км від Часового Яру в районах Кліщіївки та Андріївки. Нагадаємо, минулої доби, 20 травня, ЗС РФ вісім разів атакували населені пункти Донецької області.