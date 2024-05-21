Британская разведка назвала оперативную цель наступления РФ в Донецкой области

Хотя РФ открыла новый фронт на северо-востоке Харьковской области, российские атаки на востоке Украины остаются интенсивными. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Российские войска продолжают сосредоточивать свои оперативные действия на направлении к северо-западу от Авдеевки, нанося удары по широкому фронту по обе стороны от трассы Е50. Войска РФ, вероятно, добились ряда небольших тактических успехов за последние 72 часа, хотя, скорее всего, дорогой ценой.

Трасса Е50 представляет собой главную линию сообщения между оккупированным РФ Донецком и удерживаемым Украиной городом Покровск, который находится примерно в 30 километрах от текущей линии фронта, но, вероятно, является российской оперативной целью. Российские атаки в этом направлении, вероятно, направлены на создание заметного раскола украинских сил в Донецкой области.

К северу от Бахмута в районе города Северск украинские силы сообщили о тяжелых столкновениях с российскими войсками 18 и 19 мая с атаками на позиции ВСУ в поселке Белогоровка, селах Верхнекаменское и Раздоловка. Достижения России в этой части фронта остаются весьма ограниченными.

Напомним, что ВСУ на 60% контролируют Волчанск, российские штурмы не прекращаются.