Британська розвідка назвала оперативну мету наступу РФ у Донецькій області

Хоча Росія відкрила новий фронт на північному сході Харківської області, російські атаки на сході України залишаються інтенсивними. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Війська РФ продовжують зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від траси Е50. Росіяни, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, радше за все, дорогою ціною.

Траса Е50 є головною лінією сполучення між окупованим РФ Донецьком і утримуваним Україною містом Покровськ, яке розташоване приблизно за 30 кілометрів від поточної лінії фронту, але, ймовірно, є оперативною метою окупантів. Російські атаки на цьому напрямку, ймовірно, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

На північ від Бахмута в районі міста Сіверськ українські сили повідомили про важкі зіткнення з російськими військами 18 та 19 травня, з атаками на позиції ЗСУ у селищі Білогорівка, селах Верхньокам'янське та Роздолівка. Досягнення Росії у цій частині фронту залишаються дуже обмеженими.

Нагадаємо, що ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, російські штурми не припиняються.