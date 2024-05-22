Авиация РФ скинула авиабомбу на пригород Торецка в Донецкой области: ранены три человека

22 мая в 11:50 военные РФ нанесли авиаудар по поселку Пивничное города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Есть «прилет» по частному сектору. В результате атаки двое мужчин 50 и 68 лет, а также 75-летняя женщина получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших с осколочными, минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу.

Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой

Напомним, что утром 22 мая российские войска обстреляли сам Торецк, в результате чего погиб мужчина.