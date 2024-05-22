Авіація РФ скинула авіабомбу на передмістя Торецька в Донецькій області: поранено троє людей

22 травня об 11:50 військові РФ завдали авіаудару по селищу Північне міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Є «приліт» у приватий сектор. Унаслідок атаки двоє чоловіків 50 та 68 років, а також 75-річна жінка дістали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні.

Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою

Нагадаємо, що вранці 22 травня російські війська обстріляли сам Торецьк – загинув чоловік.