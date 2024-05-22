Известно, когда в Украине сегодня начнут выключать свет

В среду, 22 мая, в Украине отключения света начнутся в 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



В ведомстве уточнили, что с 00:00 до 07:00 по всем регионам Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.



Диспетчерский центр «Укрэнерго» с 07:00 до 20:00 отменил ограничение потребления во всех областях. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме снизился.



«Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 24:00», — говорится в сообщении.



Обновлено. Графики почасовых отключений света для промышленных, а также бытовых потребителей на всей территории Украины начнут действовать с 19:00. Причина корректировки — увеличение облачности, которая мешает работе СЭС.



«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается», — добавили в пресс-службе.



Ранее мы писали, что в Украине с 11:00 до 17:00 21 мая были отмнены ограничения электроснабжения во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.