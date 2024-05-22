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Відомо, о котрій годині сьогодні в Україні відключатимуть світло

22 травня 2024, 14:55

Відомо, о котрій годині сьогодні в Україні відключатимуть світло

У середу, 22 травня, в Україні відключення світла розпочнеться о 20:00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

У відомстві уточнили, що з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Диспетчерський центр «Укренерго» з 07:00 до 20:00 скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

«Ввечері графіки погодинних відключень діятимуть в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.

Оновлено. Графіки погодинних відключень світла для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Причина коригування — збільшення хмарності, яка заважає роботі СЕС.

«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується», — додали у пресслужбі.



Раніше ми писали, що в Україні з 11:00 до 17:00 21 травня скасували обмеження електропостачання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

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