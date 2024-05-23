В оккупированном Донецке закрыли семь игорных клубов

На оккупированной территории Донецкой области закрыли семь игорных клубов. В группировке «ДНР» заявили, что сеть игорных заведений работала нелегально, без соответствия российскому законодательству.



Так называемая «полиция ДНР» изъяла около ста персональных компьютеров, которые предназначались для проведения игр на тотализаторе, а также на виртуальных игровых автоматах.



У владельцев клубов забрали выручку в размере 1,9 миллионов рублей.



Согласно российским законам, по которым сейчас живут оккупированные территории Украины, вести игорный бизнес можно, только получив лицензию.