В окупованому Донецьку закрили сім гральних клубів

На окупованій території Донецької області закрили сім гральних клубів. В угрупованні «ДНР» заявили, що мережа гральних закладів працювала нелегально, без відповідності до російського законодавства.



Так звана поліція «ДНР» вилучила близько ста персональних комп'ютерів, які призначалися для проведення ігор на тоталізаторі, а також на віртуальних гральних автоматах.



У власників клубів вилучили виторг у розмірі 1,9 мільйона рублів.



За російськими законами, за якими зараз живуть окуповані території України, вести гральний бізнес можна лише після отримання ліцензії.