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Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем оккупантов, ситуация сложная — Лысогор

24 мая 2024, 11:15

Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем оккупантов, ситуация сложная — Лысогор

Оккупационная армия РФ ежедневно атакует село Макеевка Луганской области, используя различную технику. Несмотря на удары россиян, местные жители не хотят выезжать из опасного населенного пункта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Макеевка находится под постоянным огнем россиян. Они используют минометы, ствольную и реактивную артиллерию. Также по селу нанесен удар неуправляемыми авиационными ракетами. Ситуация там сложная. Вчера в очередной раз уговаривали местное население эвакуироваться — пока никто не согласился», — отметил он.

Кроме того, по словам Лысогора, в Новолюбовке и Невском оккупанты повредили два дома и хозяйственные постройки. Еще раз обстреляли логистическое сообщение между населенными пунктами.

Под вражеский огонь попали Стельмаховка, Куземовка, Андреевка и Сергеевка.

Глава региона добавил, что россияне атаковали вблизи Белогоровки, Стельмаховки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Невского.

Ранее мы писали, что российские войска продолжают атаковать Луганскую область. Недавно оккупационная армия дважды ударила при попытке раздачи хлеба гражданскому населению. 

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