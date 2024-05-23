Российские оккупанты дважды атаковали Луганщину во время раздачи хлеба людям

Российские войска продолжают атаковать Луганскую область. Недавно оккупационная армия дважды ударила при попытке раздачи хлеба гражданскому населению. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Жители прифронтовых деоккупированных сел регулярно получают продукты питания, медикаменты, хозяйственные товары. Несмотря на опасность, представители военной администрации, полиция и волонтеры по несколько раз в неделю привозят им все необходимое. Как и вчера, когда россияне дважды ударили при раздаче населению хлеба», — отметил он.



По словам Лысогора, обошлось без пострадавших.



Глава региона подчеркнул, что в Новолюбовке произошло 14 взрывов, известно о попадании в ранее поврежденные объекты. Также под огонь артиллерии и минометов оказались такие населенные пункты — Невское, Макеевка, Стельмаховка и Куземовка.



Кроме того, по Серебрянскому лесу захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ продолжают обстреливать село Невское Луганской области. Недавно два дома в населенном пункте были разрушены в результате российских обстрелов.