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Еще один российский Су-25 сбит на Донецком направлении

25 мая 2024, 17:57

Еще один российский Су-25 сбит на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские военнослужащие сбили очередной российский самолет Су-25, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

«Сегодня воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25. Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса», — сказано в сообщении.

В Донецкой области на Покровском направлении украинские военные 22 мая сбили еще один российский самолет Су-25.

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