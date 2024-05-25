Еще один российский Су-25 сбит на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские военнослужащие сбили очередной российский самолет Су-25, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».



«Сегодня воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25. Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса», — сказано в сообщении.



В Донецкой области на Покровском направлении украинские военные 22 мая сбили еще один российский самолет Су-25.