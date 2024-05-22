В Донецкой области сбит еще один российский Су-25 — сводка с фронта

В Донецкой области на Покровском направлении украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.



Количество атак на Покровском направлении увеличилось до 25.



«В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — еще продолжается девять боевых столкновений», — сообщили в Генштабе.



На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток оккупант 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.



На Северском направлении ситуация контролируемая.



На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Силы обороны удержали позиции.

Российские войска не продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



По его словам, ранее появившаяся информация не является правдивой.