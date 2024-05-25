Ще один російський Су-25 збитий на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку українські військовослужбовці збили черговий російський літак Су-25, – повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



«Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догоряє у степах українського Донбасу», — йдеться у повідомленні.



На Донеччині на Покровському напрямку українські військові 22 травня збили ще один російський літак Су-25.