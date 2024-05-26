В Укрэнерго рассказали, будут ли сегодня отключения света в Украине

Сегодня, 26 мая, в Украине в течение суток не будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«26 мая в течение суток во всех регионах Украины ограничение потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется», — говорится в сообщении.





В то же время добавили, что при непредвиденных изменениях в энергосистеме страны сообщат отдельно.



Ранее мы писали, что главная причина применения ограничительных мер — последствия ракетных ударов РФ по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая российские военные пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.