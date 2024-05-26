В «Укренерго» розповіли, чи будуть сьогодні відключення світла в Україні

Сьогодні, 26 травня, в Україні протягом доби не діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«26 травня протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується», — йдеться у повідомленні.





Водночас додали, що за непередбачуваних змін в енергосистемі країни повідомлять окремо.



Раніше ми писали, що головною причиною застосування обмежувальних заходів є наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня російські військові п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.