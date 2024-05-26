Три жителя Донецкой области погибли и двое ранены в результате обстрелов за день

Три жителя Донецкой области погибли и двое ранены в результате российских обстрелов за день. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Отмечается, что в результате обстрела Северска во дворе дома погибла 86-летняя женщина. Кроме того, под прицел российской армии в очередной раз попал Часов Яр. Там погиб мужчина 42 лет, который находился на улице. Получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь.



Также российские войска нанесли удар по Красногоровке. В результате погиб 46-летний мужчина, а мужчина 66 лет получил ранение.