Троє жителів Донецької області загинули та двоє поранені внаслідок обстрілів за день

Троє жителів Донецької області загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів за день. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Зазначається, що внаслідок обстрілу Сіверська у дворі будинку загинула 86-річна жінка. Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапив Часів Яр. Там загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці. Отримала поранення спини 54-річна місцева мешканка. Їй надано медичну допомогу.



Також російські війська завдали удару по Красногорівці. Внаслідок цього загинув 46-річний чоловік, а чоловік 66 років отримав поранення.