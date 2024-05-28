Авиация РФ скинула авиабомбы на жилой квартал в центре Торецка: есть погибшие и раненые

Последствия российской атаки на центр Торецка. Фото: Донецкая областная прокуратура

28 мая в 18:00 войска РФ трема авиабомбами атаковали жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия. Погибли 63-летний местный житель и его жена. Ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет. Пострадавших доставили в больницу, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Окончательное количество погибших устанавливается. Предварительно, российские войска применили для атаки на город бомбы «КАБ-250».

Напомним, что ночью 26 мая российская авиация сбросила авиабомбу на город Селидово в Донецкой области, в результате чего повреждены частные дома.