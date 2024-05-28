Авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі Торецька: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки на центр Торецька. Фото: Донецька обласна прокуратура

28 травня о 18:00 війська РФ трьома авіабомбами атакували житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Внаслідок прямого влучання зруйновано під'їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Загинули 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали три жінки віком 24, 53 та 63 років. Постраждалих доправили до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Остаточна кількість загиблих встановлюється. Попередньо, російські війська застосували для атаки на місто бомби «КАБ-250».

Нагадаємо, що вночі 26 травня російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове в Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.