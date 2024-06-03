В оккупированном Мариуполе трое рабочих подорвались на взрывчатке

В захваченном Мариуполе трое мужчин подорвались на взрывчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По данным оккупационных пабликов, в результате детонации взрывчатки при расчистке территории ранены трое рабочих. Где именно произошел инцидент – не сообщается.

«В оккупированном городе уже неоднократно находили взрывоопасные устройства на детских площадках, во дворах, пляжах и даже в поврежденных квартирах. За почти два года оккупации псевдовласть так и не смогла обеспечить безопасность и провести комплексное разминирование территории города даже в местах общего пользования. В частности, страдают местные жители. В марте от детонации взрывоопасного предмета получил ранение 14-летний мальчик», – рассказали в мэрии Мариуполя.

Напомним, что в оккупированном Донецке российский военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома, есть погибшие и раненые.