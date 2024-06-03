В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці

У захопленому Маріуполі троє чоловіків підірвалися на вибухівці. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

За даними окупаційних пабліків, внаслідок детонації вибухівки під час розчищення території поранені троє робітників. Де саме стався інцидент – не повідомляється.

«В окупованому місті вже неодноразово знаходили вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках, дворах, пляжах і навіть у пошкоджених квартирах. За майже два роки окупації псевдовлада так і не змогла забезпечити безпеку та провести комплексне розмінування території міста навіть у місцях загального користування. Зокрема, потерпають місцеві жителі. У березні від детонації вибухонебезпечного предмета отримав поранення 14-річний хлопчик», – розповіли в мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку російський військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, є загиблі та поранені.