В боях за Часов Яр пропал без вести сотрудник «Украинских новостей» — он ушел на фронт с начала вторжения РФ

Александр Петраковский

Во время боевых столкновений под Часов Яром в Донецкой области не вернулся с боевого задания сотрудник «Украинских новостей» — командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский. Об этом сообщила редакция издания.



Сослуживцы и родные журналиста рассказали, что он был в составе группы, которая заняла позицию.



«В последний бой пошел во главе группы. Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом», — сообщили боевые побратимы Александра.



Официально Александр считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.



«Известить родных ... о том, что командир механизированной роты воинской части А42 ... , младший лейтенант Петраковский Александр Викторович, 1977 г.р., верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время боевого столкновения с врагом вблизи г.Часов Яр Бахмутского района Донецкой области 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах при исполнении военных обязанностей», — говорится в извещении командования воинской части.



Отмечается, что Александр Петраковский работал в «Украинских новостях» с 2014 года.



С первых дней вторжения он пошел в ТРО защищать родной Ирпень. После освобождения города награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Ирпень», позже — орденом «За мужество» III степени. За два года войны прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ. Более года руководил механизированной ротой.



«В Ирпене у Саши осталась жена Людмила, двое детей и больной отец», — отмечает издание, подчеркивая, что он имел законные основания не воевать.