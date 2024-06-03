У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ

Олександр Петраковський

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник «Українських новин» — командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Про це повідомляє редакція видання.



Подбратими та рідні журналіста розповіли, що він був у складі групи, яка зайняла позицію.



«В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... До бліндажа прилетіла міна. Більше із нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але марно. Позиція зараз під ворогом», — повідомили бойові побратими Олександра.



Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.



«Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісті зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків», — йдеться у повідомленні командування військової частини.



Зазначається, що Олександр Петраковський працював в «Українських новинах» із 2014 року.



З перших днів вторгнення він пішов у ТРО захищати рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Ірпінь», пізніше — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.



«В Ірпені у Сашка залишилася дружина Людмила, двоє дітей та хворий батько», — зазначає видання, наголошуючи, що він мав законні підстави не воювати.