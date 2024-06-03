Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ

03 червня 2024, 21:05

У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ

Олександр Петраковський Олександр Петраковський

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник «Українських новин» — командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Про це повідомляє редакція видання.

 Подбратими та рідні журналіста розповіли, що він був у складі групи, яка зайняла позицію.

 «В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... До бліндажа прилетіла міна. Більше із нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але марно. Позиція зараз під ворогом», — повідомили бойові побратими Олександра.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

 «Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісті зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків», — йдеться у повідомленні командування військової частини.

Зазначається, що Олександр Петраковський працював в «Українських новинах» із 2014 року.

З перших днів вторгнення він пішов у ТРО захищати рідний Ірпінь. Після звільнення міста нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Ірпінь», пізніше — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

«В Ірпені у Сашка залишилася дружина Людмила, двоє дітей та хворий батько», — зазначає видання, наголошуючи, що він мав законні підстави не воювати.

ТЕГИ

Люди
Журналіст
Інше
Війна
Місця
Часів Яр

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення російських банків
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:52
Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN
14:58
Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених
12:40
У Костянтинівці Донецької області пролунав вибух
11:57
В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені
10:57
Подробиці російського обстрілу бази відпочинку в Харківській області: загинув переселенець із Донеччини
09:58
У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися
08:53
В окупованому Донецьку осколками снаряда поранило жінку
08:02
Жителів окупованого Севастополя змусять платити за сигнали тривоги
07:30
Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
23:39
Головне за день: Як окупанти забирають у людей житло. Росармія намагається атакувати Костянтинівку
19:29
У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
18:07
На окупованій території Донеччини у людей забирають житло: деталі
13:55
Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання
09:59
В окупованому Маріуполі вночі пролунав вибух
23:25
У Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу. Потім туди б'ють у відповідь
23:25
Головне за день: Саміт миру для України. Від обстрілів РФ постраждали 60 людей
усі новини
22:30
В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення російських банків
21:48
Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала синці від побоїв
21:05
У боях за Часів Яр зник безвісти співробітник «Українських новин» — він пішов на фронт з початку вторгнення РФ
20:25
Україні поки що вдалося засудити п'ятьох російських військових за сексуальне насильство в окупації
20:03
Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі
18:21
На Саміт миру поїдуть два представники США, Байдена не буде
17:59
Найбільша інтенсивність армії РФ фіксується на Покровському та Краматорському напрямках — Генштаб
17:17
«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого
16:58
Російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ
16:50
«Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
16:49
Російські літаки знову «упустили» авіабомби на Бєлгородську область
16:20
В окупованому Маріуполі троє робітників підірвалися на вибухівці
15:56
У Бєлгородській області прогримів вибух і загорівся склад із боєприпасами: поранено семеро окупантів
15:52
Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN
15:35
Оператори ССО завдали удару по РЛС російських окупантів
14:58
Встановлено особу військовослужбовця РФ, який знущався з українських військовополонених
14:48
Авіація РФ завдала подвійного удару по селу на Донеччині: є загиблі, серед них 12-річний хлопчик
14:30
Загибель журналістки Анастасії Волкової: учаснику ДТП у Слов'янську не висунули підозру
13:58
На Одещині викрили командувача ТрО «Південь»: змушував військових будувати будинок
13:43
ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
усі новини
ВІДЕО
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30
БМП розчавив автомобіль у Макіївці. Фото: соцмережі У Макіївці БМП російських військових розчавила автомобіль
02 червня, 19:29
Наслідки обстрілу у Петровському районі Донецька 1 червня 2024 року. Фото: соцмережі У Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу. Потім туди б'ють у відповідь
01 червня, 23:25
На луганському аеродромі ЗСУ пошкодили російську радіолокаційну станцію «Небо» На луганському аеродромі ЗСУ пошкодили російську радіолокаційну станцію «Небо»
31 травня, 22:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір