Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки, по Дружковке били из «Смерчей»

Последствия обстрела Донецкой области войсками РФ. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 4 июня сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады поврежден дом.

Покровский район. В Марьинской громаде поврежден дом в Звездном. В Кураховской громаде обстреляны Веселый Гай, Успеновка и Курахово. Под огнем были окрестности Селидовской громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны окрестности Тернов и Ямполевки. В Берестке Ильиновской громады повреждено 8 объектов. В селах Константиновской громады повторно повреждены частные дома. Из «Смерчей» обстреляна Дружковка.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

С линии фронта эвакуированы 215 человек, в том числе 30 детей, сообщил начальник Донецкой ОВА.