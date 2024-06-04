Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби, по Дружківці били зі «Смерчів»

Наслідки обстрілу Донецької області військами РФ. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 4 червня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляно Веселий Гай, Успенівка та Курахове. Під вогнем були околиці Селидівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляно околиці Тернів та Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджено приватні будинки. Зі «Смерчів» обстріляно Дружківку.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

З лінії фронту евакуйовано 215 осіб, у тому числі 30 дітей, повідомив начальник Донецької ОВА.