ВР приняла законопроект об английском языке: кого он коснулся

Сегодня, 4 июня, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке, который предоставляет ему статус одного из языков международного общения в Украине. «За» проголосовали 236 народных депутатов. Об этом сообщил политик Алексей Гончаренко и карточка проекта закона.



«Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», — отметил нардеп.

Согласно законопроекту, английским языком должны владеть лица, претендующие на должности:

государственной службы категории «А», государственной службы категории «Б» и «В», перечень устанавливает Кабинет Министров.

председателей местных госадминистраций и их заместителей.

военнослужащих офицерского состава, служащих по контракту, перечень устанавливает Кабмин.

полицейских среднего и высшего состава, начальников в других правоохранительных органах и службах гражданской защиты, прокуроров, работников таможенных и налоговых органов, перечень устанавливает Кабмин.

руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень устанавливает Кабмин.

Кроме того, граждане, которые работают в сфере культуры, охраны здоровья, образования, транспорта, таможни должны владеть английским языком.



Отметим, что инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.



Ранее мы писали, что в ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №9432 о применении английского языка в Украине.