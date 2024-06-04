ВР приняла законопроект об английском языке: кого он коснулся

Сегодня, 4 июня, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке, который предоставляет ему статус одного из языков международного общения в Украине. «За» проголосовали 236 народных депутатов. Об этом сообщил политик Алексей Гончаренко и карточка проекта закона.
«Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», — отметил нардеп.
Согласно законопроекту, английским языком должны владеть лица, претендующие на должности:
Кроме того, граждане, которые работают в сфере культуры, охраны здоровья, образования, транспорта, таможни должны владеть английским языком.
Отметим, что инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее мы писали, что в ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №9432 о применении английского языка в Украине.
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