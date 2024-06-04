ВР ухвалила законопроєкт про англійську мову: кого він стосується

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову, який надає йому статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. «За» проголосували 236 народних депутатів. Про це повідомив політик Олексій Гончаренко та картка проєкту закону.



«Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також буде визначено категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні обов'язково знати англійську мову», — зазначив нардеп.

Згідно з законопроєктом, англійською мовою повинні володіти особи, які претендують на посади:

державної служби категорії «А», державної служби категорії «Б» та «В», перелік встановлює Кабінет міністрів.

голів місцевих держадміністрацій та їх заступників.

військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом, перелік встановлює Кабмін).

поліцейських середнього та вищого складу, начальників в інших правоохоронних органах та службах цивільного захисту, прокурорів, працівників митних та податкових органів, перелік встановлює Кабмін.

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки перелік встановлює Кабмін.

Крім того, громадяни, які працюють у сфері культури, охорони здоров'я, освіти, транспорту, митниці мають володіти англійською мовою.



Ініціатором законопроєкту є президент України Володимир Зеленський.



Раніше ми писали, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону №9432 про застосування англійської мови в Україні.