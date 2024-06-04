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ВР ухвалила законопроєкт про англійську мову: кого він стосується

04 червня 2024, 15:36

ВР ухвалила законопроєкт про англійську мову: кого він стосується

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову, який надає йому статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. «За» проголосували 236 народних депутатів. Про це повідомив політик Олексій Гончаренко та картка проєкту закону.

«Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також буде визначено категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні обов'язково знати англійську мову», — зазначив нардеп.

Згідно з законопроєктом, англійською мовою повинні володіти особи, які претендують на посади:

  • державної служби категорії «А», державної служби категорії «Б» та «В», перелік встановлює Кабінет міністрів.
  • голів місцевих держадміністрацій та їх заступників.
  • військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом, перелік встановлює Кабмін).
  • поліцейських середнього та вищого складу, начальників в інших правоохоронних органах та службах цивільного захисту, прокурорів, працівників митних та податкових органів, перелік встановлює Кабмін.
  • керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки перелік встановлює Кабмін.

Крім того, громадяни, які працюють у сфері культури, охорони здоров'я, освіти, транспорту, митниці мають володіти англійською мовою.

Ініціатором законопроєкту є президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону №9432 про застосування англійської мови в Україні.

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