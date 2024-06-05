Российский пропагандист Стешин сочинил фейк о «поимке последнего защитника Азовстали»

Роман Горилык после российского плена. Фото: «Хочу жить»

Российский пропагандист Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале написал фейковую новость о том, что якобы на территории «Азовстали» в оккупированном Мариуполе недавно был найден военнослужащий «Азова». «Военкор» даже опубликовал снимки изнеможенного мужчины, однако на фото на самом деле запечатлен старший контролер КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции Роман Горилык, который более двух лет находился в российском плену.



«Последний защитник «Азовстали» отловлен в коммуникациях под заводом. Питался крысами, пил техническую воду (ее там тонны в магистралях). Похудел бывший бодибилдер», — написал Стешин в своем телеграм-канале.

Стешин использовал фотографии украинского государственного проекта «Хочу жить». Пропагандист выдумал историю, чтобы скрыть преступления РФ. Кроме того, некоторые российские телеграм-каналы опубликовали эту «новость», сославшись на Стешина.



Позднее Стешин удалил свой пост, написав, что «это украинский вброс».



Что касается тех самых фото, то на них изображен Горилык Роман Васильевич, мужчина работал старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев россияне вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года. 89 из них до сих пор удерживаются в плену, а российская сторона использует их для обмена на взятых в плен в бою российских военнослужащих.



«За все время пребывания в российском плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, возвращенных по обмену, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста. Это делается специально, чтобы МКК не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от всего мира нечеловеческое отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа», — отметили в проекте «Хочу жить».



Справка



«Хочу жить» — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при поддержке министерства обороны Украины и Главного управления разведки.