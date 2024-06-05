Російський пропагандист Стешин написав фейк про «затримання останнього захисника Азовсталі»

Російський пропагандист Дмитро Стешин у своєму телеграм-каналі написав фейкову новину про те, що нібито на території «Азовсталі» в окупованому Маріуполі було знайдено військовослужбовця «Азова». «Воєнкор» навіть опублікував знімки знеможеного чоловіка, однак на фото був зображений старший контролер КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції Роман Горилик, який понад два роки перебував у російському полоні.



«Останнього захисника «Азовсталі» відловлено у комунікаціях під заводом. Харчувався пацюками, пив технічну воду (її там тонни у магістралях)», — написав Стешин у своєму телеграм-каналі.



Стешин використав фотографії українського державного проєкту «Хочу жити». Пропагандист вигадав історію, щоб приховати злочини РФ. Крім того, деякі російські телеграм-канали опублікували цю «новину», пославшись на Стешина.



Пізніше пропагандист Стешин видалив свій допис, написавши, що «це український вкид».



Щодо тих самих фото, то на них зображений Горилик Роман Васильович, чоловік працював старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року. 89 з них досі утримуються у полоні, а російська сторона використовує їх для обміну на взятих у полон у бою російських військовослужбовців.



«За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, повернутих за обміном, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Це робиться спеціально, щоб МЧК не зміг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від усього світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу», — зазначили у відомстві «Хочу жити».







Довідка



«Хочу жити» — державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.