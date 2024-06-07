В Германии пропала 9-летняя украинка, ее четвертые сутки ищут 300 полицейских

В Германии четвёртые сутки ищут пропавшую девочку из Украины. Фото: Bild

В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю украинскую девочку Валерию. Об этом сообщают издание Bild и полиция округа Саксония.

По данным правоохранителей, четыре дня назад девочка около 6:50 утра пошла в школу, однако на занятиях она так и не появилась. Ребенок также не вернулся домой, после чего родные обратились в полицию. Около 18:30 в тот же день были начаты поиски девочки.

Девятилетнюю Валерию родом из Днепропетровской области уже четвёртые сутки ищут немецкие полицейские. Фото: Bild

Записи камер видеонаблюдения в городе свидетельствуют о том, что Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу. Также из-за того, что в школе не сразу сообщили об отсутствии девочки, было начато расследование.

По состоянию на сегодняшний день к поискам девочки уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Также более 300 правоохранителей снова прочесывают весь город.

Полиция также не исключает варианта, что девочка может не находиться на территории Германии. Известно, что семья Валерии приехала в Германию с двумя несовершеннолетними детьми в 2022 году. Они родом из Днепропетровской области.