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У Німеччині зникла 9-річна українка: четверту добу дитину шукають 300 поліцейських

07 червня 2024, 07:35

У Німеччині зникла 9-річна українка: четверту добу дитину шукають 300 поліцейських

У Німеччині четверту добу шукають зниклу дівчинку з України. Фото: Bild У Німеччині четверту добу шукають зниклу дівчинку з України. Фото: Bild

У німецькому місті Дебельн четверту добу розшукують 9-річну українську дівчинку Валерію. Про це повідомляють видання Bild та поліція округу Саксонія.

За інформацією правоохоронців, чотири дні тому дівчинка близько 6:50 ранку пішла до школи, проте на заняттях вона так і не з'явилася. Дитина також не повернулася додому, після чого її рідні звернулися до поліції. Близько 18:30 того ж дня розпочалися пошуки дівчинки.

Дев'ятирічну Валерію родом із Дніпропетровської області вже четверту добу шукають німецькі поліцейські. Фото: Bild

Записи камер відеоспостереження у місті свідчать, що Валерія не скористалася звичайним автобусом для поїздки до школи. Також через те, що у школі не одразу повідомили про відсутність дівчинки, було розпочато розслідування.

Станом на сьогодні до пошуків маленької українки вже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Також понад 300 правоохоронців знову прочісують усе місто.

Поліція також не відкидає варіанта, що дівчинка може не перебувати на території Німеччини. Відомо, що родина Валерії приїхала до Німеччини із двома неповнолітніми дітьми у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровської області.

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