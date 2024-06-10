В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе: есть жертва и пострадавший

На оружейном заводе «Меско» в Польше прогремел взрыв, в результате инцидента вспыхнул пожар, есть погибший. Об этом передает издание RMF FM.



Известно, что в момент взрыва два человека находились внутри, еще один человек был снаружи, он не пострадал. Таким образом, погиб 59-летний мужчина, еще одного человека доставили в медицинское учреждение.



«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», — отметила президент завода Эльжбета Шренявска.



Пожарная бригада оперативно ликвидировала пожар, ситуация находится под контролем.



Уже создана специальная группа для выяснения причин трагедии.