У Польщі пролунав потужний вибух на збройовому заводі: є жертва та постраждалий

На збройовому заводі «Меско» у Польщі пролунав вибух та спалахнула пожежа, є загиблий. Про це повідомляє видання RMF FM.



Відомо, що в момент вибуху дві людини перебували всередині, ще одна людина поза приміщенням, вона не постраждала. Унаслідок інциденту загинув 59-річний чоловік, ще одну людину доставили до медичного закладу.



«У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому», — зазначила президентка заводу Ельжбета Шренявська.



Рятувальна бригада оперативно ліквідувала пожежу, ситуація контрольована.



Вже створена спеціальна група для з'ясування причин трагедії.