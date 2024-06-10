«Донбасс Арена» в Донецке стала должником за услуги ЖКХ

В оккупированном Донецке так называемая «прокуратура ДНР» принудила три муниципальных предприятия заплатить более 23 миллиона рублей задолженности за потребленные услуги ЖКХ. Об этом сообщают местные СМИ. В списке предприятий-должников — стадион «Донбасс Арена».



«Установлено, что, несмотря на выполнение ресурсоснабжающими организациями договорных обязательств на поставку электроэнергии и природного газа, муниципальные унитарные предприятия „Донецкгорсвет“, „Спортивный комплекс Донбасс Арена“, „Дорожно-ремонтное строительное управление“ соответствующую оплату не произвели», — сказано в сообщении.



После оккупации Донецка и захвата местной власти группировка «ДНР» лишь частично распоряжается стадионом «Донбасс Арена». До незаконной аннексии Донецка Россией в группировке заявляли, что у нее нет денег на содержание стадиона. Оккупационная власть не раз заявляла о планах по эксплуатации спортивного комплекса. Некоторое время там проводили экскурсии по музею донецкого футбольного клуба «Шахтер».