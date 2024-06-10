«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ

В окупованому Донецьку так звана «прокуратура ДНР» змусила три муніципальні підприємства заплатити понад 23 мільйони рублів заборгованості за спожиті послуги ЖКГ. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У списку підприємств-боржників стадіон «Донбас Арена».



«Встановлено, що, попри виконання ресурсопостачальними організаціями договірних зобов'язань на постачання електроенергії та природного газу, муніципальні унітарні підприємства „Донецькміськсвітло“, „Спортивний комплекс Донбас Арена“, „Дорожньо-ремонтне будівельне управління“ відповідної оплати не здійснили», — пишуть ЗМІ.



Після окупації Донецька та захоплення місцевої влади угруповання «ДНР» лише частково розпоряджається стадіоном «Донбас Арена». До незаконної анексії Донецька Росією в угрупуванні заявляли, що воно не має грошей на утримання стадіону. Окупаційна влада неодноразово заявляла про плани з експлуатації спортивного комплексу. Деякий час там проводили екскурсії музеєм донецького футбольного клубу «Шахтар».