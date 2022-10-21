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На «‎Донбасс Арене» хотят проводить турниры российских футболистов

21 октября 2022, 19:03

На «‎Донбасс Арене» хотят проводить турниры российских футболистов

Стадионы во временно оккупированном Донецке подготовлены для проведения турниров под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Об этом пишут сепаратистские СМИ, которые цитируют так называемого «‎президента футбольного союза ДНР»‎ Павла Давыденко.

Давыденко уверяет, что матчи можно проводить на стадионах «Донбасс Арена‎»‎, «‎Металлург»‎, «‎Олимпик»‎ и РСК «‎Олимпийский»‎.

Напомним, что в конце мая 2014 года стало известно о том, что  стадион «Донбасс Арена», магазин, ресторан и остальные заведения, находящиеся на стадионе, приостанавливают свою работу. В середине июня 2022 года группировка «‎ДНР» заявила о намерении восстановить «Донбасс Арену».

В центр Донецка вечером 22 марта прилетело несколько снарядов. Воронки после обстрела видны на территории школы №54. Также снаряды упали в районе стадиона «Донбасс Арена».

21 июня в Донецке после обстрела начался пожар недалеко от стадиона «Донбасс Арена». 

26 августа в Донецке под обстрел попал региональный спортивный комплекс «Олимпийский».

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