Российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия очередного обстрела населенных пунктов Донецкой области российской армией. Фото: ДонОВА

За минувшие сутки войска РФ 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 14 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово ранен человек, поврежден дом; также в громаде обстреляны Кураховка, Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В Селидово ранены 6 человек, повреждены 13 многоэтажек, частный дом, 3 админздания, несколько магазинов.

Краматорский район. В Лиманской громаде повреждено 5 домов: 3 в Заречном, 1 в Торском и 1 в Озерном. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 объекта. В Марково Константиновской громады повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, повреждены 15 домов и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

С линии фронта эвакуированы 73 человека, в том числе 16 детей, говорится в сообщении главы ОВА.