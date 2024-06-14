Російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області упродовж минулої доби

Наслідки чергового обстрілу населених пунктів на Донеччині російською армією. Фото: ДонОВА

Минулої доби війська РФ 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 14 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому поранена людина, пошкоджений будинок; також у громаді обстріляно Курахівку, Успенівку, Ганнівку та Веселий Гай. У Селидовому поранені 6 людей, пошкоджені 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудинки, кілька магазинів.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному, 1 у Торському та 1 в Озерному. У Зорі Іллінівської громади пошкоджені 4 об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджені 2 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку поранена людина, пошкоджені 15 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків та 2 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 16 дітей, – йдеться у повідомленні глави ОВА.