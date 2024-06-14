Атака российского аэродрома в Морозовске: ВСУ могли повредить минимум 3 самолета

В сети появилось фото последствий ночной атаки ВСУ на аэродром в Морозовске Ростовской области (РФ).



На спутниковых снимках разрушений видно, что во время атаки был поврежден ангар и место, где ранее стояли пять истребителей Су. Судьба самолетов неизвестна.



Как сообщалось, предположительно украинские беспилотники атаковали российский аэродром сегодня ночью. В результате атаки город обесточило, начался пожар. Всего над Ростовской областью российские ПВО за ночь сбили 70 беспилотников, заявило Минобороны РФ.



Как пишет Telegram-канал «Око Гора», за обломками крыши просматривается 2 истребителя, «которые с вероятностью 99.9% были как минимум повреждены». Также один самолет поврежден возле ангара.