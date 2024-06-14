Атакований російський аеродром в Морозовську: ЗСУ могли пошкодити щонайменше 3 літаки

У мережі з'явилося фото наслідків нічної атаки ЗСУ на аеродром у Морозовську Ростовської області (РФ).



На супутникових знімках руйнувань видно, що під час атаки пошкоджений ангар та місце, де раніше стояли п'ять винищувачів Су. Доля літаків невідома.



Як повідомлялося, імовірно, українські безпілотники атакували російський аеродром сьогодні вночі. Внаслідок атаки місто знеструмлене, почалася пожежа. Загалом над Ростовською областю російські ППО за ніч збили 70 безпілотників, – заявили у Міноборони РФ.



Як пише телеграм-канал «Око Гора», за уламками даху видніються 2 винищувачі, «які з ймовірністю 99.9% були щонайменше пошкоджені». Також один літак пошкоджений біля ангара.