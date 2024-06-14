Ночная атака на Морозовск в Ростовской области: дрон ударил по электроподстанции, весь город без света и воды

Пожар на электроподстанции в городе Морозовск Ростовской области. Фото: ASTRA

14 июня во время ночной атаки на Ростовскую область беспилотник ударил по электроподстанции на улице Луначарского в городе Морозовск. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

В результате возник пожар. Город обесточен. Как сообщают местные жители, в Морозовске сейчас нет ни света, ни воды.

Напомним, что ночью 14 июня Морозовск атаковали БПЛА. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате атаки в Морозовском районе нарушено электроснабжение, а в зону отключения попали несколько населенных пунктов.