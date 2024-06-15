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РФ ударила по прифронтовому Невскому: погибла женщина

15 июня 2024, 09:40

РФ ударила по прифронтовому Невскому: погибла женщина

Российские оккупанты вчера, 14 июня, в очередной раз атаковали село Невское Луганской области. В результате удара погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. 

По его словам, армия РФ совершила минометный обстрел в 13:00.  

«В это время местная жительница 1969 года рождения находилась на огороде возле своего дома — спрятаться не успела. К большому сожалению, она погибла», — написал он.

Лысогор рассказал, что погибшая оставалась в Невском вместе со своей 84-летней матерью, которая нуждается в постоянном уходе. Местные власти решают вопрос об эвакуации пожилой женщины в безопасное место.

За минувшие сутки непосредственно в Невском прозвучало около 40 взрывов. Село было обстреляно противником из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Из «Градов» россияне ударили и по Макеевке. Из минометов и артиллерии — по Стельмаховке.

Ранее мы писали, что в прифронтовых деоккупированных селах Луганской области остаются еще 50 граждан. Российские оккупанты 11 июня активно применяли авиацию, били в очередной раз по Невскому и Белогоровке.

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