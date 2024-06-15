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РФ вдарила по прифронтовому Невському: загинула жінка

15 червня 2024, 09:40

РФ вдарила по прифронтовому Невському: загинула жінка

Російські окупанти вчора, 14 червня, вкотре атакували село Невське Луганської області. Внаслідок удару загинула місцева мешканка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, армія РФ здійснила мінометний обстріл о 13:00.

«У цей час місцева мешканка 1969 року народження перебувала на городі біля свого будинку — сховатися не встигла. На превеликий жаль, вона загинула», — написав він.

Лисогор розповів, що загибла залишалася в Невському разом зі своєю 84-річною матір'ю, яка потребує постійного догляду. Місцева влада вирішує питання про евакуацію літньої жінки у безпечне місце.

Минулої доби безпосередньо в Невському пролунало близько 40 вибухів. Село було обстріляне противником з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. З «Градів» росіяни вдарили і по Макіївці. З мінометів та артилерії — по Стельмахівці.

Раніше ми писали, що у прифронтових деокупованих селах Луганської області залишаються ще 50 громадян. Російські окупанти 11 червня активно застосовували авіацію, били в черговий раз Невським і Білогорівкою.

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Війна

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